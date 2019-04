Juncker giver Storbritannien frist om brexit på næste fredag

Efter det britiske parlaments fortsatte afvisning af en færdigforhandlet skilsmisseaftale med EU har Storbritannien stadig en chance for at få en kort udskydelse af brexit.

Udtrædelsesaftalen er indtil videre stemt ned tre gange i Underhuset.

- Hvis ikke Underhuset har truffet en beslutning senest 12. april, vil en kort udsættelse ikke være mulig. At det ender med en afsked uden aftale 12. april, er blevet mere sandsynligt, siger Juncker.

Det vil ifølge formanden kun gavne "populister og nationalister".

En længere udskydelse af brexit er fortsat en mulighed, men det vil kræve, at Storbritannien holder valg til EU-Parlamentet.

- Jeg vil gøre alt for at undgå en kaotisk afsked med Storbritannien, og jeg forventer, at ledere i de øvrige EU-lande vil gøre det samme, siger Jean-Claude Juncker.

Den britiske premierminister, Theresa May, mødes senere onsdag med Labours leder, Jeremy Corbyn. De to vil forsøge at finde en fælles løsning på krisen.

Udtrædelsesaftalen blev indgået og godkendt i november 2018. Skulle den ikke blive godkendt i næste uge, ville det medføre en trussel mod samarbejdet i EU, hvis briternes relation til EU fortsat var uafklaret.

Det påpeger kommissionens formand.

Han siger, at det også vil skabe problemer i forhold til valget til EU-Parlamentet, der afholdes i slutningen af maj.

Hidtil har Theresa May og Jeremy Corbyn ikke gjort alvorlige forsøg på at få et samarbejde i gang for at samle det splittede parlament.

Onsdagens debat i parlamentet er - som det ofte er tilfældet - farverig. Der bliver refereret til både Napoleon og Hitler.

Juncker får af Ukip-politikeren Gerard Batten æren for at være den første, der har bragt det britiske kongerige i knæ. Juncker er dermed, mener briten, mere succesfuld end den nazistiske frontfigur og den franske kejser.

I sommeren 2016 stemte et britisk flertal for at forlade EU ved en folkeafstemning.

Briterne skulle ifølge planen have forladt EU 29. marts. Men på et topmøde kort inden blev EU-landene og Storbritannien enige om at udskyde afskeden til 12. april.

Havde briterne inden 29. marts stemt for udtrædelsesaftalen, ville det have udløst en teknisk forlængelse af brexit til 22. maj. Det blev EU-landene enige om på topmødet.