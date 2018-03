Julian Assange får forbud mod at bruge internettet

Ecuadors ambassade i London har givet whistlebloweren Julian Assange forbud med at kommunikere med omverden via internettet.

Forlader han stedet, risikerer han at blive anholdt.

Forbuddet kommer, efter at den 46-årige australier i et opslag på Twitter mandag satte spørgsmålstegn ved Ruslands ansvar for giftangrebet i Salisbury.

Opslaget fik den britiske viceudenrigsminister Alan Duncan til at kalde Julian Assange for "en lille, ynkelig orm" foran medlemmerne af det britiske underhus.

- Det er med stor ærgrelse, at Julian Assange opholder sig på Ecuadors ambassade. Men det er med endnu større ærgrelse, at han i aftes på Twitter satte spørgsmålstegn ved regeringens håndtering af angrebet i Salisbury.

- Det er på tide, at den lille, ynkelige orm går ud fra ambassaden og overgiver sig til britisk retsforfølgelse.

I USA risikerer han at blive tiltalt for at have udleveret hemmelige oplysninger fra de amerikanske krige i Afghanistan og Irak.