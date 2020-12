Juletræet er tændt i Betlehem

Normalt samles både lokale og tilrejsende pilgrimme for at se juletræet blive tændt på Krybbepladsen ved Fødselskirken i Betlehem.

Palæstinensernes premierminister, Mohammad Shtayyeh, tændte lysene i træet med fjernbetjening fra sit kontor i Ramallah.

Det oplyser kommunikationschefen i Betlehem, Carmen Ghattas.

Palæstinensiske myndigheder på Vestbredden, hvor Betlehem ligger, har indført nye tiltag for at få smittespredningen under kontrol. Blandt andet er der indført natligt udgangsforbud i 14 dage.

Vestbredden, der har en befolkning på 2,8 millioner, har bekræftet knap 72.000 tilfælde af coronasmitte. Af dem er 678 døde.

Fødselskirken er bygget på det sted i Betlehem, hvor kristne mener, at Jesus er født.

Israel har holdt det palæstinensiske område besat siden 1967.