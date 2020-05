En journalist ses blødende, efter politiet i den amerikanske by Minneapolis i weekenden skød med tåregas og gummikugler mod demonstranter, der protesterer over en sort mands brutale død under en anholdelse. Om halsen bærer hun sit pressekort fra NBC News.

Journalister i skudlinje under uroligheder

Organisation behandler 10 klager om angreb på amerikanske journaliser under uroligheder. Politi anklages for at skyde med gummikugler mod journalister.

Demonstrationerne har bredt sig til mange storbyer i USA. Her er der adskillige meldinger om, at journalister angribes af politiet.

Et kamerahold fra nyhedsorganisationen Reuters blev natten til søndag beskudt af politiet med gummikugler i byen Minneapolis i USA, der de seneste dage har været skueplads for store uroligheder.

