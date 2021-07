Journalist mudrede sig før tv-sending fra oversvømmelser

Den 39-årige Susanna Ohlen er hjemsendt fra sit arbejde som journalist og nyhedsoplæser på den tyske tv-kanal RTL, efter at hun er blevet afsløret i at smøre sig ind i mudder, inden hun skulle berette direkte fra de oversvømmede byer i Tyskland.

Det var angiveligt et forsøg på at få det hele til at se mere autentisk ud. Men fup var det.

Der dukkede videoer op på nettet, der viste, hvordan hun smurte sig ind i mudder, inden kameraet rullede.

Ifølge RTL har hun brudt med tv-stationens normer.

Susanna Ohlen har undskyldt for sin optræden og kalder det ifølge nyhedsbureauet dpa en grov fejl. Hun erkender, at hun "uden at overveje det" havde snavset sit tøj til med mudder, før hun gik i gang med sendingen fra de oversvømmede områder.

- For mig som journalist burde det aldrig være sket. Men som et menneske, der føler med alle de berørte og deres lidelser, skete det alligevel. Jeg beder om tilgivelse, skriver Susanna Ohlen på Instagram.

Ohlen er vært for kanalens morgenshow og blev på RTL fremstillet som en kvinde, der håndfast tog fat under oprydningsarbejdet i Bad Münstereifel i Nordrhein-Westfalen. Men på internettet dukkede billeder op, som viste Ohlen smøre sig ind i mudder.

Billederne var optaget fra et hus i området, og RTL vurderer, de er autentiske. Tv-stationen vil derfor gå videre med sagen og gennemføre en intern undersøgelse.

- Vores journalists adfærd er klart i modstrid med de journalistiske grundprincipper og vores egne standarder. Så snart vi blev informeret mandag, har vi sendt vedkommende hjem på tvunget ferie, lyder det fra tv-stationen.

Oversvømmelserne i det vestlige Tyskland regnes som de værste i nyere tid. Mindst 177 er fundet døde, og mange savnes fortsat.