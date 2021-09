Jordskælv udløser vulkanvarsel på spansk ferieø

Der er risiko for et vulkanudbrud på den spanske ferieø La Palma inden for de næste dage eller uger.

Det indebærer, at de skal have en taske pakket med de mest nødvendige ejendele, mobiltelefon, vigtige papirer og eventuel medicin, de kan få brug for.

I nationalparken Cumbre Vieja, der ligger på øens sydspids, er der siden lørdag registreret 4222 seismiske rystelser, viser data fra Spaniens Nationalgeografiske Institut (IGN).

Disse rystelser er blevet kraftigere og bevæger sig tættere på jordoverfladen, advarer instituttet.

Samtidig kan man se, at jorden nogle steder er skubbet en smule opad. Det tyder på, at magma er ved at samle sig under jordskorpen. Hvis magma kommer op til overfladen, bliver det til lava.

Der er lige nu ikke konkret bevis på, at et vulkanudbrud er nært forestående. Men situationen kan udvikle sig hurtigt.

- Vi kan ikke komme med en prognose på kort sigt, siger IGN's direktør for De Kanariske Øer, Maria José Blanco, til avisen El Pais.

- Men alt tyder på, at det vil udvikle sig til større jordskælv, der vil være mere intense og kunne mærkes af befolkningen.

Myndighederne har indført såkaldt gult fareniveau. Det er andet niveau på en skala, der går op til fire.

Det er vulkanen Teneguia, der menes at kunne gå i udbrud. Det skete senest i 1971.

Der bor omkring 83.000 mennesker på La Palma, som er en af Kanarieøerne.

La Palma ligger i Atlanterhavet vest for Tenerife og Gran Canaria.