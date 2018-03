Jordskælv rammer Papua Ny Guinea en måned efter katastrofe

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,9 har ramt ud for den sydlige kyst af øen New Britain i Papua Ny Guinea fredag.

Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

USGS oplyser videre, at jordskælvet ramte ikke langt under havbunden og tæt på kysten. Jordskælvet blev registreret klokken 07.25 fredag lokal tid godt 160 kilometer fra byen byen Rabaul på New Britain.