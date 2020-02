Jorden har fået en ny "mini-måne"

"Det er formentlig et fragment af en asteroide, som er blevet indfanget af Jordens tyngdekraft," fortæller Kjartan Kinch, som er lektor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet til Videnskab.dk.

Hvis objektet er et fragment af en asteroide, er der altså tale om et klippestykke, som flyver rundt om vores planet. Objektet er på størrelse med en bil, og det er officielt blevet døbt "2020 CD3".

Forskerne har regnet på objektets bane, og de anslår, at objektet har været indfanget af Jordens tyngdekraft i cirka tre år, men det er først blevet opdaget nu.

"Det er kun anden gang, man har opdaget et objekt, som er bundet til Jorden. Sidste gang det skete var i 2006," fortæller Kjartan Kinch til Videnskab.dk.

2020 CD3 kredser rundt om Jorden på 47 dage. Det bevæger sig i en oval bane, som det meste af tiden fører objektet meget længere væk fra os, end hvis det havde fulgt Månens bane.

Det ser imidlertid ikke ud til, at objektet vil blive hængende omkring Jorden for evigt.

"Det kan godt ende med, at objektet rammer Jorden, men det ser ikke ud til at være sandsynligt, når man kigger på dets bane. Det vil formentlig bare slippe væk fra os på et tidspunkt. Men hvis det ramte Jorden, ville det heller ikke være stort nok til at gøre skade," beroliger Kjartan Kinch.

Astronomer har i de senere år har oprustet deres søgning efter objekter, som potentielt kan have retning mod Jorden. Hvis et stort himmellegeme dumper ned på vores planet kan det i værste fald slå mange mennesker ihjel, og derfor forsøger forskere at spotte asteroider og kometer, der kommer i nærheden af Jorden.

"Vi får større og større programmer, som systematisk gennemsøger himlen for at lede efter potentielt farlige objekter. Det betyder også, at vi bliver bedre til at opdage mindre objekter som dette her," siger Kjartan Kinch til Videnskab.dk.

Størrelsesmæssigt er 2020 CD3 langt bagud i forhold til vores normale måne: Mens Månen er mere end 3.400 kilometer i diameter, anslår man, at 2020 CD3 er cirka 1-3 meter i diameter.

"Man kan godt hævde, at det er en mini-måne, fordi den er bundet til Jorden af tyngdekraften. Men i så fald er det en meget kortlivet og ikke særlig stabil måne," påpeger Kjartan Kinch.