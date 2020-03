Jordan indleder udgangsforbud med lyden af sirener

Det sker i et forsøg på at inddæmme spredningen af coronavirus i landet.

Jordan har lørdag morgen dansk tid indledt et nationalt udgangsforbud, hvormed landets ti millioner indbyggere beordres til at blive indendørs.

Forbuddet er blevet indledt med lyden af sirener, oplyser vidner og embedsmænd i Jordan til nyhedsbureauet Reuters.

Det er endnu uvist, hvor længe udgangsforbuddet vil vare. Indtil videre lyder meldingen, at det er på ubestemt tid.

Udgangsforbuddet betyder, at man ikke må bevæge sig udenfor, medmindre man skal købe essentielle varer eller medicin.

Enhver, der overtræder forbuddet, kan blive straffet med fængsel i op til et år, oplyser Jordans militær.

Tusindvis af soldater er blevet sat på gaden i hovedstaden Amman og flere andre byer i Jordan for at sikre, at forbuddet overholdes.

Jordan har lukket grænserne til Syrien, Irak, Egypten og Israel. Derudover har landet suspenderet alle fly både ind og ud af landet siden tirsdag.

Jordans kong Abdullah har vedtaget en lov om undtagelsestilstand, som giver regeringen magt til at indføre et militært kontrolleret udgangsforbud og andre tiltag, som kan begrænse de civile og politiske rettigheder i landet.

Udgangsforbuddet i Jordan er blevet indført, efter at embedsmænd har kritiseret befolkningen for at blive ved med at samle sig i store grupper.

Det skete på trods af myndighedernes anbefaling om at holde sig hjemme samt et forbud mod forsamlinger og hjemsendelsen af alle offentligt og private ansatte.

Jordans sundhedsminister, Saad Jaber, sagde fredag, at Jordan havde 85 smittetilfælde. Det stod klart, efter at myndighederne havde registreret 15 nye tilfælde det seneste døgn.