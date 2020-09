Johnsons udfald mod EU kritiseres hårdt i Irland

Irland afviser søndag påstande fra den britiske premierminister, Boris Johnson, om, at EU skulle have planer om at destabilisere forholdet mellem Nordirland og det øvrige Storbritannien.

- Ethvert udsagn om, at dette vil føre til dannelse af en ny grænse, er simpelthen ikke sandt, siger hun.

Irlands udenrigsminister, Simon Coveney, siger, at briternes ry som forhandlingspartner bliver skadet af Johnsons påstande.

McEntee siger, at det regelsæt, der er fastsat for Nordirland i briternes skilsmisseaftale med EU, er udarbejdet i enighed.

- De er udarbejdet af begge sider for at sikre retfærdig konkurrence efter brexit, siger hun.

Hun pointerer samtidig, at aftalen sikrer, at der ikke genoprettes grænsekontrol og -barrierer. Dette er i overensstemmelse med en historisk fredsaftale fra 1998.

Fredsaftalen bragte tre årtiers blodudgydelser på den irske ø til ende.

- Aftalen sikrer også Nordirlands integritet som en del af Storbritannien (United Kingdom), fastslår McEntee.

Johnson skrev i et indlæg i avisen Daily Telegraph lørdag, at EU havde planer om en "fødevareblokade" mellem Nordirland og resten af Storbritannien. Han siger, at dette ville kunne rive Storbritannien fra hinanden.

Johnson mener, at EU's linje berettiger, at hans regering har taget skridt til at kræve ændringer i skilsmisseaftalen med EU.

Johnsons beskyldninger er benzin på bålet i en krise omkring brexit. Der er også dyb bekymring i Johnsons eget bagland over, at han vil have ændret aftalen med EU.

I et videoopkald via Zoom til omkring 250 konservative har premierministeren indtrængende bedt om støtte til hans linje. Det rapporterede BBC tidligere i weekenden.