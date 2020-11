Johnson skal i selvisolation efter kontakt med coronasmittet

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har fået besked på at lade sig isolere, efter at han har været tæt på en person, der er smittet med coronavirus.

- Han vil fortsat arbejde fra Downing Street, herunder lede regeringens indsats mod coronapandemien, siger en talsmand for premierministeren.

Boris Johnson har det godt og har ikke symptomer på covid-19, lyder det i meddelelsen.

Johnson blev tidligere på året testet positiv for coronasmitte. I begyndelsen af april blev han indlagt på et hospital i London.

På det tidspunkt var han så syg, at han blev overført til intensivafdelingen.

Efterfølgende sagde han, at personalet på hospitalet havde reddet hans liv, og at det "kunne være gået begge veje" for ham.