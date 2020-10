Johnson siger no deal og forhandler videre

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener, at det bliver svært at finde et kompromis, som den tyske forbundskansler, Angela Merkel, mener, at EU skal være parat til: "Jeg synes ikke, at der er så mange muligheder for kompromis. Enten handler vi med hinanden på en fair og ordentlig måde - eller også gør vi ikke. Så banen for at lave kompromiser er ikke særlig stor," sagde Frederiksen på et EU-topmøde i Bruxelles.

Foto: Pool/Reuters