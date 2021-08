Johnson opfordrer til fælles Afghanistan-respons før FN-møde

- Vi ønsker ikke, at nogen bilateralt anerkender Taliban, siger Boris Johnson.

- Vi ønsker en fælles holdning blandt ligesindede så vidt, som det er overhovedet er muligt, så vi kan gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at forhindre, at Afghanistan igen går tilbage til at være et arnested for terror.

De faste medlemmer i FN's Sikkerhedsråd er Frankrig, Kina, Rusland, USA og Storbritannien.

Mens vestlige lande har trukket sig ud af Afghanistan, er Taliban på kort tid rykket frem.

Krigere fra den militante bevægelse er søndag gået ind i Kabul, og den amerikanske ambassade oplyser, at lufthavnen i Afghanistans hovedstad søndag aften lokal tid muligvis er under beskydning.

Flere vestlige lande - heriblandt Danmark - arbejder fortsat på at få ambassadeansatte, andre diplomater og lokalt ansatte afghanere ud af landet.