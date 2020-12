Johnson og von der Leyen: Stadig dyb uenighed

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger efter et telefonmøde med den britiske premierminister, Boris Johnson, at parterne stadig står for langt fra hinanden på centrale områder til, at der kan indgås en handelsaftale efter brexit.

- Vi byder det velkomment, at der er sket substantielle fremskridt på mange områder, men der er stadig dyb uenighed om vigtige spørgsmål - navnligt omkring fiskeri, hedder det i en fælles erklæring.

- Det er en meget stor udfordring. Forhandlinger fortsætter i morgen, hedder det videre.

De to ledere enedes om at være i fortsat tæt kontakt.

To højtstående embedsmænd i Bruxelles sagde forud for telefonmødet, at de planlagte drøftelser ville dreje sig om, hvorvidt der er fremdrift i forhandlingerne. Der er ingen forventninger om, at der vil blive underskrevet en aftale, hed det.

Britiske talsmænd sagde efter drøftelserne mellem Johnson og von der Leyen, at forhandlingerne er "i en alvorlig krise".

En kilde i Tysklands udenrigsministerium sagde torsdag eftermiddag, at "Storbritannien viser nogen bevægelse i forhandlingerne".

- Vi ser tegn på, at den britiske side også bevæger sig. Men det er et problem, at tiden for en ratificering af en aftale er ved at løbe ud, hedder det.

Kilden siger samtidig, at "det mest sandsynlige scenarie stadig er", at der ikke opnås enighed om en aftale.

Den britiske brexit-minister, Michael Gove, sagde tidligere torsdag, at forhandlingerne måske kan fortsætte til efter jul.

Han pointerer, at han håber på en aftale hurtigst muligt, så parlamentet kan studere og behandle den.

- Hvis det blive efter jul, så er det realistisk set dagen umiddelbart efter, siger han.

Gove har sagt, at chancerne for at en aftale kommer i hus er mindre end 50 procent.

Boris Johnson har flere gange sagt, "vi vil vinde stort under enhver udgave".

Et scenarie, hvor der ikke opnås nogen aftale, kalder han en australsk løsning.

Australien har ikke nogen frihandelsaftale med EU, så al handel Australien har med EU sker efter WTO-regler. Det vil sige med toldsatser.