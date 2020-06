Johnson og EU-chefer vil give den en skalle i sommerferien

Mandag holdt parterne et videomøde på topniveau med deltagelse af den britiske premierminister, Boris Johnson, på den ene side og de øverste EU-chefer på den anden.

Efterfølgende har de udsendt en fælles erklæring. Heri hedder det, at de vil skrue op for blusset i juli.

- Parterne er enige om, at det er nødvendigt med fornyet momentum, hedder det.

Storbritannien forlod EU i januar. Parterne har aftalt en overgangsperiode indtil udgangen af i år. Det var planen, at de skulle blive enige om det fremtidige forhold - herunder en handelsaftale - i løbet af disse 11 måneder.

EU-regler gælder fortsat for briterne i overgangsperioden. Johnson gentog på mødet, at det skal være slut efter nytår. Storbritannien ønsker ingen forlængelse af overgangsperioden.

- Parterne tager Storbritanniens beslutning om ikke at bede om en forlængelse til efterretning. Overgangsperioden udløber derfor 31. december 2020 i overensstemmelse med udtrædelsesaftalen, hedder det.

Det er hensigten, at briterne og EU-landene i den kommende tid vil forsøge at nå til en fælles forståelse af, hvordan principperne for en aftale kan se ud.

Forhandlingerne foregår i praksis med ekspertgrupper anført af EU's chefforhandler Michel Barnier på den ene side og briternes chefforhandler David Frost på den anden.

Uenighederne kredser om blandt andet adgangen til fiskeri og fair spilleregler i fremtiden. Det handler om, at Storbritannien skal overholde EU-regler, hvis landet også fremover vil bevare en fordelagtig adgang til det indre marked.

Barnier beskylder briterne for nøje at ville udvælge lige det, som passer dem, og det vil EU-siden ikke acceptere.

Briterne beskylder omvendt EU for at gøre det samme i forhold til fiskeri.

Storbritannien bliver en uafhængig kyststat 1. januar 2021. Mange fiskere i EU lever af at fange deres fisk i farvand, som Storbritannien kommer til at råde over.

Der blev ikke holdt pressemøde efter mandagens topmøde.