Johnson og Biden går efter at forlænge evakuering fra Kabul

Den britiske premierminister, Boris Johnson, og USA's præsident, Joe Biden, er mandag aften i en telefonsamtale blevet enige om at arbejde sammen for at sikre, at alle, der er udset til at skulle evakueres fra Afghanistan, også bliver det.

Også selv om den første fase i evakueringen er slut. Det oplyser Johnsons kontor.

Den nuværende deadline for operationen er 31. august.

Tidligere mandag sagde en talsmand for Taliban, at det vil få "konsekvenser", hvis USA og dets allierede forlænger deres soldaters tilstedeværelse ud over 31. august. Altså næste tirsdag.

Men talsmanden kom ikke nærmere ind på, hvilke konsekvenser det ville få.

- De diskuterede de igangværende bestræbelser fra Storbritannien og USA på at koordinere den hurtige og og sikre evakuering af vores statsborgere og de, som tidligere arbejdede sammen med vores regeringer, fra Kabul lufthavn, siger en talsmand for Johnson om samtalen med Biden.

De to deltager tirsdag i et virtuelt ekstraordinært G7-møde om situationen i Afghanistan.

- Lederne enedes om fortsat at arbejde sammen for at sikre, at de, som er valgt til at rejse, er i stand til det. Herunder også efter den første fase af evakueringen er slut, siger den britiske talsmand.

Det er formentlig en henvisning til deadline 31. august.

Telefonmødet har fundet sted, men, mens kaos stadig råder ved lufthavnen i Kabul, hvor tusindvis af amerikanere, europæere og deres lokalt ansatte og familier desperat forsøger at komme ud af landet.

USA, Storbritannien og andre vestlige lande har luftet interesse for at forlænge deadline. Så det vil lykkes at flyve de mange ud af landet, der står på lister over folk, som skal evakueres.

Men det afvises blankt af Taliban.

- Hvis USA eller Storbritannien skulle ønske at få ekstra tid til at fortsætte evakueringerne, så er svaret nej, siger Talibans talsmand, Suhail Shaheen, til britiske Sky News.

Hvis operationen skulle fortsætte efter 31. august, så vil det svare til at "forlænge besættelsen" af Afghanistan, siger han.

USA's præsident, Joe Biden, fastholder, at han går efter at afslutte operationen i Kabul 31. august. Men han er under pres fra dele af sin egen regering og Kongressen. De vil have alle på den amerikanske evakueringsliste ud af landet, om nødvendigt også efter 31. august.

Europæiske allierede siger, at det er umuligt at nå.