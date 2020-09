Johnson lover at overholde EU-aftale - med små justeringer

Det er nødvendigt at "præcisere elementer" i skilsmisseaftalen med EU, siger en talsmand for den britiske premierminister, Boris Johnson.

- Vi er fuldt ud engageret i at implementere udtrædelsesaftalen og protokollen for Nordirland, og vi har allerede taget skridt i den retning, siger talsmanden.

Men dele af aftalen vil briterne alligevel file på. Det må man forstå på udtalelsen fra Downing Street 10, som er regeringens hovedkvarter i London.

- Vi taler om begrænsede og rimelige foranstaltninger for at tydeliggøre visse elementer af protokollen om Nordirland i national lov. Det skal fjerne enhver tvivl og sikre, at regeringen altid er parat til at leve op til sine løfter over for det nordirske folk, siger talsmanden.

Formålet skal være at sikre virksomheder i Nordirland "uhindret adgang til resten af Storbritannien".

Tvivlen om briternes fortsatte opbakning til aftalen er opstået, efter at avisen Financial Times søndag aften skrev, at regeringen i London ville ændre i dele af den. Det ville ifølge avisen kunne underminere den.

EU og Storbritannien indgik i oktober 2019 en aftale om briternes udtrædelse. Briterne forlod EU 31. januar i år.

Udfordringerne med protokollen om Nordirland handler om de særlige aftaler, der er indgået, for at undgå kontrol på grænsen mellem Nordirland og Irland.

Alle parter ønsker fortsat en usynlig grænse på grund af den skrøbelige fredsaftale på øen.

EU-Kommissionens formand har mandag understreget, at det får konsekvenser, hvis briterne ikke efterlever det, man har accepteret og underskrevet for et år siden.

- Jeg har tillid til, at den britiske regering lever op til udtrædelsesaftalen, som er en forpligtelse efter international lov og en forudsætning for ethvert partnerskab i fremtiden, skriver Ursula von der Leyen på Twitter.

Johnson har sagt, at hans frist for indgåelse af en handels- og samarbejdsaftale er 15. oktober.

Er den ikke på plads til den dato, nytter det ikke noget, mener han. Så må man komme videre hver for sig.

Den overgangsperiode, der blev indgået mellem parterne, og som har løbet siden 1. februar i år, udløber 31. december.

Overgangsperioden skal sikre, at regler og gensidige forpligtelser fortsat gælder.