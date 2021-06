Johnson klaskes op ad muren ved overraskende suppleringsvalg

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har lidt et ydmygende nederlag, efter hans Konservative Parti har tabt et suppleringsvalg i udkanten af London til De Liberale Demokrater - kun få kilometer fra hans egen valgkreds.

Siden valgkredsen Chesham and Amersham blev indstiftet i 1974, har den ellers givet De Konservative et sikkert mandat i parlamentet. Altid med mere end 50 procent af stemmerne.

Men ved torsdagens suppleringsvalg ramte De Konservative muren - og på en måde, der kan varsle flere problemer for Johnson.

Sarah Green fra det proeuropæiske liberale parti har sikret sig langt over 21.000 stemmer mod knap 13.500 stemmer til den konservative kandidat, Peter Fleet. Det viser optællingen fredag morgen.

- Det er hårdt og skuffende, siger den konservative viceindenrigsminister, Kit Malthouse, til Sky News.

Valgeksperter peger på, at Johnson i sin iver på at vinde det nordlige England fra Labour med brexit har glemt nogle traditionelle vælgere i sin egen baghave. De ser ikke længere hans politik som nogen gave.

De Konservative vandt i sidste måned et andet suppleringsvalg. Det var i en af Labours sædvanligvis stærke valgkredse, Hartlepool, i det nordvestlige England.

Johnson slog ved den lejlighed på, at hans parti blev belønnet for at have fuldført brexit. Altså den britiske udtræden af EU. At det er lykkedes at lave sprækker i Labours "røde mur" af sikre kredse i det nordlige England.

Chesham and Amersham ligger kun få minutters kørsel fra Johnsons egen valgkreds i det vestlige London.

- De Konservatives blå mur (i det sydlige England red.) er begyndt at smuldre, siger De Liberale Demokraters leder, Ed Davey, til avisen The Guardian.

- Dette er en stor sejr for De Liberale Demokrater. Folk i Chesham og Amersham har sendt en chokbølge gennem britisk politik, mener han.

De Konservative har dog fortsat et sikkert flertal i parlamentet.