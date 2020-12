Johnson kan måske overtales til at få vaccine på direkte tv

Den britiske premierminister, Boris Johnson, kan muligvis overtales til at tage en covid-19-vaccine på tv for at vise befolkningen, at vaccinen er sikker. Dog vil han ikke blive vaccineret før de, der har større behov for det.

Det siger Johnsons pressesekretær onsdag.

56-årige Boris Johnson, der tidligere i år var indlagt på en intensivafdeling efter at være blevet ramt af virussygdommen, har rost Storbritanniens godkendelse af selskaberne Pfizer og Biontechs vaccine og kaldt den en global sejr og et glimt af håb midt i en pandemi, der har gjort skade på økonomi og vendt det normale liv på hovedet.

Men ligesom andre ledere kan Boris Johnson ikke blive set snyde foran i vaccinekøen foran mere sårbare mennesker. Dog ønsker premierministeren at illustrere vaccinens sikkerhed i et forsøg på at overtale briterne til at tage den, når den bliver bredere tilgængelig.

Adspurgt, om premierministeren vil tage vaccinen på direkte tv, siger pressesekretær Allegra Stratton, at hun ikke har spurgt ham direkte.

- Jeg tror ikke, at det vil være noget, han ville udelukke, siger hun.

- Men jeg tror også, at vi godt ved, at han ikke vil tage en dosis, der skulle have været til en person, som er ekstremt sårbar, klinisk sårbar, og som burde have den før ham.

Boris Johnson har sagt, at det vil være frivilligt, om man ønsker vaccinen.

En YouGov-meningsmåling viser, at 20 procent af briterne enten ikke er sikre eller ikke er særlig sikre på, at vaccinen er sikker.

Samme måling viser, at der er opbakning fra 66 procent af briterne til, at sundhedsminister Matt Hancock skal blive vaccineret direkte på tv.

Ifølge den britiske regering vil de forreste i køen til vaccinen være ældre plejehjemsboere og deres plejere, alle over 80 år og sundhedsarbejdere.

Storbritannien annoncerede tidligere onsdag, at det som det første land har givet grønt lys til, at Pfizer og Biontechs coronavaccine kan tages i nødbrug.

Det har mødt kritik fra EU, at nødgodkendelsen er kommet så hurtigt.