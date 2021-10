Johnson frygter fiasko ved klimatopmøde i Glasgow

Det siger han mandag på et særligt pressemøde for børn, der var inviteret til premierministerens kontor i Downing Street 10 i London.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, er "meget bekymret" for, at det kommende klimatopmøde i Glasgow "kan gå galt".

Johnson beroliger dog børnene med, at han håber at komme frem til en aftale om at begrænse udledninger af CO2 og begrænse fremtidige stigninger i temperaturen.

- Jeg er meget bekymret, fordi det kan gå galt, og vi får måske ikke de aftaler, vi har brug for, siger Johnson.

- Det er langt fra klart, om vi vil opleve de fremskridt, vi har brug for. Det er meget svært, men jeg tror, at det kan lade sig gøre, tilføjer han.

På pressemødet besvarede han spørgsmål fra børn i alderen otte til 12 år.

På søndag går klimatopmødet COP26 i gang, og Johnson er vært for mødet.

Han betegner det mandag som "måske det vigtigste topmøde, dette land har oplevet i vores levetid".

Det bliver det største klimatopmøde siden mødet i Paris i 2015, hvor stats- og regeringschefer nåede til enighed om Parisaftalen.

Det kommende topmøde i Glasgow ses som afgørende for at fastsætte mål for udledninger af drivhusgasser og derved bremse den globale opvarmning.

Også Alok Sharma, der er den britiske regerings minister med ansvar for COP26, har forud for mødet forsøgt at nedtone forventningerne.

Han har advaret om, at det vil blive "afgjort sværere" at få succes i Glasgow, end det var i Paris.

Håbet om et godt resultat ved COP26 fik yderligere et nøk nedad, da flere ledere fra store lande meldte afbud i sidste uge.

Blandt andre har Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, meddelt, at de ikke rejser til Skotland for at være med.

Putin og den kinesiske præsident, Xi Jinping, ventes dog at tale via en videoforbindelse.