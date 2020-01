Johnson fortæller Putin at normalisering ikke er på trapperne

Boris Johnson, har søndag haft et møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Her lader den britiske premierminister forstå, at en normalisering af forholdet mellem de to lande ikke lige er på trapperne.

De to mødtes på sidelinjen af et fredsmøde for Libyen, der blev holdt i den tyske hovedstad, Berlin, søndag.

En talskvinde for Johnson henviser til Ruslands forsøg på at myrde den afhoppede dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter i 2018. Angrebet med en farlig kemisk substans skete i den engelske by Salisbury. Begge overlevede.

- Han gjorde det meget klart, at der ikke er nogen ændring i den britiske holdning til Salisbury, som var et hensynsløst forsøg på at myrde uskyldige mennesker på britisk jord, siger talskvinden.

- Han fortalte, at et sådant angreb ikke må gentages.

- Premierministeren sagde, at der ikke vil ske en normalisering af vores gensidige forhold, før Rusland holder op med de destabiliserende aktiviteter, som truer Storbritannien og vores allierede og undergraver vores borgeres sikkerhed og vores kollektive sikkerhed, siger hun.

De britiske myndigheder er overbevist om, at Ruslands hemmelige tjenester stod bag forsøget på at dræbe Skripal. Han var tidligere flygtet til England og havde bosat sig i byen Salisbury.

Selv om britisk politi ved, hvem de russiske gerningsmænd var, så nægter Rusland at udlevere dem.