Johnson får brev med krav om EU-kommissær mod sin vilje

Johnson, som har kæmpet hårdt for at afslutte skilsmisseprocessen med EU, har tidligere sagt, at han ikke vil nominere en kandidat. Under ingen omstændigheder.

Den kommende formand for EU-Kommissionen har i et brev bedt den britiske premierminister, Boris Johnson, sætte navn på en EU-kommissær, og hun venter fortsat på en kandidat fra Rumænien.

Men efter at det ventede britiske farvel til EU blev udskudt i slutningen af oktober, har EU's kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, nu gjort alvor af sit løfte om, at hun vil kræve en britisk kommissær.

- Den valgte formand har sendt et brev til Boris Johnson, hvori hun beder ham komme med forslag til en britisk kandidat - eller kandidater, siger en talskvinde for Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles.

Von der Leyen har opfordret Johnson til "at svare hurtigt - så snart som muligt".

Det er fortsat tyskerens håb, at hun kan nøjes med en måneds forsinkelse af den kommende EU-Kommission, så den kan tage over 1. december. Normalt er der skiftedag 1. november.

Rumænien er et andet udestående for Ursula von der Leyen. Da Rumæniens første kandidat blev afvist af EU-Parlamentet, måtte den kommende kommissionsformand vente på et nyt navn.

Det skete midt under en regeringskrise i Rumænien. Men mandag aften faldt brikkerne på plads i Bukarest, og nu afventer von der Leyen blot et navn. Og gerne to navne - mindst en kvinde.

- Ursula von der Leyen har opfordret begge (Storbritannien og Rumænien, red.) til også at præsentere kvindelige kandidater, siger talskvinden.

- Der er meget tæt kontakt med de rumænske myndigheder. Vi afventer en nominering, og vi forventer, at den vil komme meget snart, tilføjer hun.

Det er Ursula von der Leyens erklærede mål at få en kønsbalanceret EU-Kommission, hvilket allerede har vist sig vanskeligt, efter at flere kvinder er blevet sorteret fra af EU-Parlamentet.

Frankrig har nomineret en mand i stedet for tidligere finansminister Sylvie Goulard, der blev afvist efter to høringer.