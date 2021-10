Johnson afviser immigration som løsning på forsyningskrise

Johnson skal først holde sin hovedtale onsdag på kongressens sidste dag. Men allerede op til kongressens begyndelse må han forsvare regeringens politik.

Her antyder han for første gang, at det store pres på de britiske forsyningskæder, som har fået organisationer til at advare om store forstyrrelser i julehandlen, har forbindelse til brexit.

- Vejen frem er ikke blot at ty til ukontrolleret migration og lade et stort antal mennesker komme ind for at arbejde. Det, som jeg ikke kommer til at gøre, er at gå tilbage til den gamle, fejlslagne model med lave lønninger, få kvalifikationer og ukontrolleret immigration, siger Johnson til BBC-programmet Andrew Marr Show.

Kongressen er den første siden partiets valgsejr i 2019. Dengang vandt det absolut flertal. Årets kongres er desuden første gang i to år, at det bliver med fysisk fremmøde.

Johnsons fokus på kongressen ventes blandt andet at blive økonomisk genopbygning i kølvandet på coronavirus. Også ulighed og kriminalitet ventes at fylde.

Men med krisemeldinger fra erhvervsorganisationer og desperate scener fra tankstationer er Johnson på forhånd i defensiven.

- Da folk stemte for forandring i 2016 og igen i 2019, stemte de for at gøre en ende på en ødelagt britisk økonomisk model, der var afhængig af lave lønninger, lave kvalifikationer og kronisk lav produktivitet, siger Johnson.

- Og det bevæger vi os væk fra.

Det er mangel på lastbilchauffører, der har gjort det svært for landets tankstationer at få leveret benzin.

Mange udenlandske chauffører er rejst tilbage til deres hjemland under coronakrisen og efter brexit. Samtidig har pandemien gjort det svært at gennemføre køreprøver for nye potentielle lastbilchauffører.

Mandag ventes det britiske militær at begynde at hjælpe til. Derudover har regeringen planer om at udstede 5000 midlertidige visa til chauffører.