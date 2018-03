Johnson: Putin gav formentlig ja til nervegiftangreb

Det gjorde Putin for at gøre op med en tidligere russisk spion.

Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, kalder det overvejende sandsynligt, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, tog beslutningen om at bruge nervegift i gaderne i en britisk by.

- Vi har intet imod russerne. Der er ikke nogen fobi over for russerne som et resultat af det, der skete.

- Vores uenighed med Putins Kreml og med hans beslutning - for vi tror, at det er overvejende sandsynligt, at det var hans beslutning - handler om at bruge nervegift i Storbritanniens gader, i Europas gader, for første gang siden Anden Verdenskrig.

Rusland benægter enhver indblanding i angrebet.

I en første reaktion fra Moskva betegnes Johnsons anklage som chokerende.

- Enhver henvisning og omtale af vores præsident i denne sammenhæng er et chokerende og utilgiveligt brud på de diplomatiske regler om anstændig opførsel, siger Putins talsmand, Dmitrij Peskov.

Den tidligere dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter svæver mellem liv og død. De blev forrige søndag udsat for nervegift i byen Salisbury.

Britisk politi siger ifølge BBC, at 131 mennesker i Salisbury kan have været udsat for nervegiften. Den er ifølge myndighederne udviklet af det russiske militær.

Sagen er hastigt ved at udvikle sig til en krise mellem Vesten og Rusland. Dramaet eskalerer få dage før det russiske præsidentvalg søndag.

Her ventes Putin med meget stort flertal at sikre sig en ny periode som præsident.

I en fælles erklæring torsdag fra Storbritannien, Tyskland, Frankrig og USA kaldes angrebet i Salisbury et angreb, som "truer alle".

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, har forsikret, at forsvarsalliancen står bag briterne.