Johnson: Brexit er ikke en slutning - men en begyndelse

- I aften forlader vi Den Europæiske Union.

- For mange folk er det et enestående tidspunkt for håb, et tidspunkt, de aldrig troede ville komme, indleder Johnson talen.

Han understreger, at brexit er en ny begyndelse og ikke en slutning.

- Den vigtigste ting at sige i aften er, at det ikke er en slutning, men en begyndelse.

Han fortæller, at han fortsat vil have et godt forhold til EU.

- Vi ønsker, at dette skal være begyndelsen på en ny æra for venskabeligt samarbejde mellem EU og et energisk Storbritannien, siger Johnson.

I hovedstaden London fejrer brexittilhængere den historiske dag. Tidligere på dagen blev der blandt andet brændt et EU-flag af foran Boris Johnsons embedsbolig i Downing Street.

Blandt EU-tilhængerne i London er mismodet til at føle på. De bærer skilte med ord som "Vi kommer tilbage".