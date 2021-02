Johnson & Johnson søger om godkendelse til vaccinenødbrug

Ansøgningen til USA' lægemiddelstyrelse, FDA, kommer i kølvandet på en rapport 29. januar, der konkluderede, at Johnson & Johnsons vaccine, der modsat de fleste andre covid-19-vacciner kun kræver en enkelt dosis, er 66 procent effektiv over for virusset.

Det var ventet, at Johnson & Johnson ville søge om nødgodkendelse i USA i denne uge.

Herefter regner selskabet med at få en godkendelse i løbet af februar.

- Dette er en pandemivaccine, der kan gøre en forskel med en enkelt dosis, sagde Paul Stoffels, der er forskningschef for Johnson & Johnson, ifølge The New York Times i sidste uge.

Det siger han med henvisning til, at de to andre vacciner, der allerede er blevet godkendt i USA, kræver to doser for at opnå den fulde beskyttelse mod coronavirusset.

Det gælder vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna, der har en effekt på henholdsvis 95 og 94,1 procent.

USA har indgået en aftale med Johnson & Johnson om at købe 100 millioner doser af selskabets vaccine for en milliard dollar og mulighed for at købe yderligere 200 millioner doser.

Johnson & Johnson har oplyst, at selskabet er klar til at levere vacciner, så snart nødgodkendelsen er i hus. Selskabet sigter mod at levere en milliard doser i 2021.

Doserne skal produceres i USA, Europa, Sydafrika og Indien, skriver Reuters.

Effekten af Johnson & Johnsons vaccine er dog reduceret, når det gælder en særlig smitsom variant fra Sydafrika. Her har test vist, at vaccinen har en effektivitet på 57 procent. Det skriver nyhedsbureauet AFP.