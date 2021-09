Johnson & Johnson fortæller om øget effekt ved andet stik

Vaccinen giver således 94 procents beskyttelse mod moderate eller hårde sygdomsforløb, hvis man får andet stik to måneder efter første.

Coronavaccinen fra Johnson & Johnson beskytter væsentligt bedre, hvis første vaccinestik efterfølges at et stik nummer to.

Det viser testresultater, som Johnson & Johnson tirsdag har offentliggjort.

Vaccinen er oprindeligt lanceret som en vaccine, der kun kræver en enkelt dosis for at give tilstrækkelig beskyttelse mod coronavirus. Vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna kræver to stik.

Johnson & Johnson håber, at de nye resultater kan overbevise blandt andet USA's sundhedsmyndigheder om, at det kan give mening at benytte selskabets vaccine i en ny udrulningsrunde.

USA arbejder på at give såkaldte booster-stik, der kan styrke beskyttelsen i befolkningen og dæmpe et udbrud af den smitsomme Delta-variant.

Myndighederne har dog efterlyst beviser på, at Johnson & Johnsons enkeltdosis-vaccine også er mere effektiv ved andet stik.

Johnson & Johnson oplyser, at antallet af antistoffer i kroppen øges fire til seks gange, når man får et andet stik efter to måneder.

Det øges med helt op til 12 gange, hvis andet stik gives efter et halvt år.

Danmark har valgt at fjerne Johnson & Johnsons vaccine fra det officielle vaccinationsprogram på grund af bekymringer om alvorlige bivirkninger.

Dog har vaccinen i en periode været tilgængelig gennem en særlig tilvalgsordning, som sundhedsselskabet Practio stod bag.

I alt er der uddelt 46.386 Johnson & Johnson-vacciner i Danmark. Det svarer til lige godt en procent af gruppen af færdigvaccinerede.

Over 85 procent har fået coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech, mens godt 13 procent har fået coronavaccinen fra Moderna.