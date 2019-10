Jøder i Danmark: Angreb i Tyskland er et angreb på alle jøder

Det var et angreb på alle jøder, da en tysk mand på den jødiske forsoningsdag Yom Kippur affyrede skud og dræbte to personer tæt på en synagoge i den østtyske by Halle.

Det mener Det Jødiske Samfund i Danmark.

- Et angreb på jøder, der beder på Yom Kippur, er et angreb på jøder i hele verden. Et angreb på en synagoge på netop denne dag bærer umiskendeligt antisemitismens hæslige signatur, siger Henri Goldstein, formand for organisationen, i en pressemeddelelse.

Det Jødiske Samfund i Danmark kalder angrebet, hvor to personer blev dræbt og to blev såret angiveligt af en tysk mand, for et terrorangreb.

Onsdag eftermiddag blev to personer dræbt og to såret efter skyderi i den østtyske by Halle. Det skete blandt andet ved en synagoge i byen.

Der var 70-80 mennesker i synagogen i forbindelse med Yom Kippur.

Gerningsmanden forsøgte ifølge nyhedsbureauet AFP at trænge ind i synagogen, men blev forhindret af sikkerhedsvagter.

Medlemmerne i Det Jødiske Samfund i Danmark er chokerede over angrebet.

- Alle i Det Jødiske Samfund i Danmark er i sagens natur forfærdede og chokerede, og vi sender vores tanker til ofrene, de efterladte og jødiske menigheder i hele Tyskland skriver Det Jødiske Samfund i Danmark.

Skuddrabene er ifølge den danske organisation en påmindelse om, at der stadig er brug for et højt sikkerhedsniveau ved jødiske institutioner i København og i resten af Europa.

- Vi har ikke behov for nogen påmindelser om, at den høje sikkerhed er nødvendig. Men det fik vi alligevel i dag, siger Henri Goldstein i pressemeddelelsen.

I Danmark har synagogen i Krystalgade i København været massivt bevogtet siden februar 2015, hvor en mand skød og dræbte en vagt ved synagogen.

Først stod politiet for bevogtningen. I dag varetages opgaven af Forsvaret.