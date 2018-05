Jøder fejrer USA's nye ambassade - palæstinensere raser

Israel er klar til at feste, når USA mandag flytter sin ambassade til Jerusalem. For regeringen er det den endelige bekræftelse på, at hele Jerusalem er jødernes evige hovedstad.

Det forlyder, at Trump selv vil deltage via et videolink. Det er ham personligt, der - trods advarsler - har gennemtrumfet flytningen af ambassaden.

- Selvfølgelig vil vi fejre denne dag, fortalte premierminister Benjamin Netanyahu efter et regeringsmøde fredag ifølge nyhedsbureauet AP.

Men i de besatte områder - Vestbredden og Gaza - fyldes palæstinensere med vrede. De mener, at præsident Donald Trump med sin flytning af ambassaden kortslutter flere årtiers forsøg på at oprette en palæstinensisk stat.

- Det er en provokation over for alle arabere, lyder det fra Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO).

- Det er et slag i ansigtet, mener selvstyrepræsident Mahmoud Abbas.

Østjerusalem, som Israel besatte under Seksdageskrigen i 1967, skal ifølge palæstinenserne være deres fremtidige hovedstad.

Åbningen af ambassaden sker på 70-års-dagen for staten Israels opståen. For palæstinenserne er det 70-årret for al-Nakba - Katastrofen - hvor 700.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjemland i det nuværende Israel.

Fra mandag har USA ikke længere en ambassade i Tel Aviv. Her har de fleste øvrige lande deres ambassadører. Danmarks ambassade ligger også i byen.

I mange år har det ellers været amerikansk politik, at man ikke ville flytte ambassaden til Jerusalem, før der var en fredsløsning med palæstinenserne.

Israels hær fordobler antallet af kampstyrker i og ved de besatte områder. Det er for at kunne modgå eventuelle uroligheder som følge af begivenhederne i Jerusalem.

Det forlyder, at titusinder af palæstinensere i Gaza vil samle sig ved grænsen til Israel for at demonstrere. Lignende demonstrationer ved grænsen har den seneste halvanden måned kostet 42 palæstinensere livet.