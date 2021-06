Joe og Jill Biden 13 år gamle schæferhund er død

Joe og Jill Bidens 13-årige schæferhund er død. Det melder USA's præsident og førstedame lørdag i en erklæring ifølge avisen The Guardian.

- Det er med tunge hjerter, vi må fortælle jer, at vores elskede schæferhund, Champ, er sovet stille ind derhjemme. Han var vores faste og kære følgesvend i 13 år, og han er elsket af hele Biden-familien, lyder det i erklæringen.

Da Biden blev indsat som præsident i januar 2021, blev Det Hvide Hus for første gang blev hjemsted for to kæledyr, nemlig den yngre hund Major og Champ.

Champ boede også med parret i Washington D.C., da Joe Biden var vicepræsident under Barack Obamas administration.

Biden-parret siger i erklæringen, at Champ har givet dem tryghed, også selv om han blev svagere og svagere de sidste måneder.

- Når vi kom ind i et rum, ville han med det samme rejse sig, logre med halen og tigge om at blive kløet bag øret eller på maven, skriver Biden i erklæringen.

- Uanset hvor vi var, ville han også være der, og alting ville straks blive bedre, når han var i nærheden, lyder det videre.

Biden købte Champ af en opdrætter i Pennsylvania i 2008, da han blot var en tre måneder gammel hvalp. Jill Biden havde lovet Joe, at parret kunne få endnu en hund efter Obama og Bidens valgsejr i 2008.

Biden-familien adopterede Major, der også er en schæferhund, i 2018, da han var otte måneder gammel. Hunden blev dog midlertidigt sendt hjem til Delaware, efter at den var involveret i "en episode med bid". I dag er hunden tilbage i Det Hvide Hus.

Donald Trump var den første præsident i et århundrede, der ikke havde en hund. På et vælgermøde i 2019 sagde han, at idéen om at få en hund virkede falsk for ham.