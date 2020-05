Joe Biden vinder udskudt primærvalg på Hawaii

Den 77-årige Biden er den eneste tilbageværende kandidat i kampen om at blive sit partis udfordrer til præsident Trump ved valget i november.

Bernie Sanders, der har opgivet sit forsøg, er dog stadig på stemmesedlen ved partiets primærvalg. Det sker for at vinde delegerede i håb om at øge sin indflydelse på partiets politik.

Primærvalget på Hawaii skulle egentlig have fundet sted 4. april. Men Det Demokratiske Parti aflyste personlig stemmeafgivning på den dag på grund af coronaviruspandemien.

I stedet skulle vælgere, der har registreret sig som støtter af partiet, afgive deres stemme via brev inden fredag.

Tidligere denne uge sikrede Joe Biden sig også sejren ved primærvalget i delstaten Oregon.