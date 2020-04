Joe Biden vinder klar sejr i Wyoming

Søndag er resultatet af Demokraternes vælgermøder i Wyoming, der begyndte for mere end to uger siden, blevet offentliggjort.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Joe Biden sikrede sig 12 delegerede, mens to delegerede ifølge AP tilfaldt Bernie Sanders.

Det oplyser partiets afdeling i delstaten natten til mandag dansk tid.

Bernie Sanders indstillede for knap to uger sin kampagne, men han har ifølge AP ladet sit navn stå på stemmesedlerne i de stater, som endnu ikke har stemt.

Det skal give ham indflydelse på partiets politik, og jo flere delegerede han vinder, desto større vægt kan hans politik få.

Delegerede er de personer, som på partiets konvent senere i år formelt nominerer præsidentkandidaten.

Brevafstemningen i Wyoming var allerede begyndt, inden Sanders besluttede at trække sig fra forsøget på at blive Det Demokratiske Partis præsidentkandidat.

Vælgermøderne i Wyoming skulle have fundet sted den 4. april. Men som følge af coronapandemien blev de udskudt i to uger og nedskaleret til kun at blive afgjort ved brevstemmer.

Stemmesedler skulle være modtaget af partiet senest fredag. I alt blev der afgivet 15.428 stemmer, hvoraf Joe Biden fik 72 procent.

Mandag for en uge siden meddelte Bernie Sanders, at han formelt støtter den 77-årige Biden. Det skete i en livestreamet samtale mellem de to.

Bernie Sanders bad i en "opfordring til alle amerikanere" om deres "støtte til dit kandidatur, som jeg støtter."

- I dette alvorlige øjeblik har vi intet valg. Vi bliver nødt til at samles - og bringe vores bedste folk sammen, sagde Bernie Sanders til Joe Biden.

- Din støtte betyder rigtig meget, lød det fra Biden, der kaldte Sanders for "den stærkeste stemme for et mere fair og retfærdigt USA".