Joe Biden vil sætte vacciner til skolelærere på skemaet

Joe Biden foreslår, at skoler i USA kan forblive åbne i sommerferien for at indhente tabt undervisning.

USA's præsident, Joe Biden, vil have lærere længere frem i køen til en vaccine mod coronavirusset.

Det siger han til CNN på et såkaldt town hall-møde i Milwaukee i delstaten Wisconsin natten til onsdag dansk tid.

På mødet tager Joe Biden imod spørgsmål fra CNN's vært såvel som almindelige borgere.

Her bliver han i høj grad spurgt ind til sin strategi for at bekæmpe coronavirusset, og Biden siger blandt andet, at hvis lærerne bliver vaccineret hurtigere, så kan skolerne sikkert åbne fem dage om ugen fra børnehaveklassen til 8. klasse.

- Jeg synes, vi skal begynde at vaccinere lærerne. Vi bør flytte dem op i hierarkiet, siger han.

Biden bemærker dog, at det er delstaterne og ikke den føderale regering, der har myndighed til at beslutte, hvordan vaccinerne skal prioriteres.

Han foreslår også på mødet, at nogle skole kunne forblive åbne i løbet af sommeren for at kompensere for den tabte undervisning.

Biden forventer, at alle, der vil have en vaccine, kan få den inden juli, når hans administration har sikret nok doser til alle amerikanere.

Indtil videre er over 55,2 millioner amerikanere blevet vaccineret mod coronavirus.

Ud af dem har cirka 39,7 millioner fået det første stik, mens omkring 15 millioner er blevet færdigvaccinerede. Det viser tal fra USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelses (CDC) hjemmeside.

I alt har CDC leveret over 71,7 millioner doser på landsplan, hvoraf cirka 16 millioner altså ikke er blevet givet endnu.

Town hall-mødet onsdag dansk tid er en del af Bidens første officielle tur rundt i landet, siden han blev indsat som præsident.