Joe Biden tager svingstaten Wisconsins ti valgmænd

For at blive valgt som USA's næste præsident skal Joe Biden opnå 270 valgmænd.

Joe Biden har ifølge AP's opgørelse onsdag aften 248 valgmænd, og han kan sikre sig præsidentembedet, hvis han vinder i Michigan og Nevada. Den siddende republikanske præsident, Donald Trump, har 214 valgmænd.

Trump kan håbe på, at han kan holde fast i Pennsylvania og samtidig vriste Nevada ud af demokraternes greb - de delstater mangler at tælle henholdsvis 36 og 33 procent af stemmerne.

Donald Trumps kampagnechef, Bill Stepien, sagde tidligere onsdag, at præsidenten vil have omtælling af stemmerne i Wisconsin.

- Der har været meldinger om uregelmæssigheder i flere amter i Wisconsin, hvilket rejser alvorlige bekymringer om validiteten af resultaterne, sagde han.

I Wisconsin kan en kandidat kræve en omtælling af stemmerne, hvis vedkommende er mindre end et procentpoint bagud.

- Præsidenten er godt inden for tærsklen for at anmode om en omtælling, og det vil vi omgående gøre, sagde Bill Stepien.

Hvis der sker en omtælling, er det ikke første gang i delstatens historie. Faktisk skete det så sent som ved præsidentvalget i 2016.

Ifølge Scott Walker, der var guvernør i Wisconsin fra 2011 og indtil sidste år, førte det dengang til, at yderligere 131 stemmer gik til Donald Trump.

Wisconsin var en af de tætteste delstater ved præsidentvalget i 2016. Her løb Trump med sejren på under et procentpoint.

Wisconsin er blevet udpeget som måske en af de mest afgørende stater for, hvem der vinder valget.

I Michigan har Trumps kampagneleder bedt en domstol sikre Trump-lejren adgang til stemmeoptællingen. Samtidig insisterer de på adgang til at tjekke de stemmer, der blev talt op, før de fik adgang.

Fem delstater mangler stadig at tælle alle deres stemmer op. De er Georgia, Pennsylvania, Nevada, North Carolina og Michigan.