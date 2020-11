Joe Biden sniger sig forbi Trump i Michigans ultratætte opgør

Der er klokken 16.20 onsdag eftermiddag dansk tid optalt 95 procent af de forventede afgivne stemmer i staten.

Det sker, efter at Donald Trump har været foran i optællingerne det meste af onsdagen.

De endelige valgresultater fra Michigan ventes ikke før natten til torsdag dansk tid. Det skyldes blandt andet mange brevstemmer, som det tager lang tid at tælle op.

Michigan bliver set som en potentielt afgørende delstat at vinde for at blive præsident.

Donald Trump vandt delstaten i 2016, da USA valgte ham til præsident over den demokratiske kandidat Hillary Clinton. Barack Obama vandt der, da han blev valgt til præsident i 2012.

Joe Biden har blandt andet allerede vundet delstaten Arizona.

Ifølge nyhedsbureauet AP har Joe Biden vundet 238 valgmænd per onsdag klokken 15.52. Hvis han formår at vinde i Michigan, vil han dermed have 254 valgmænd og kun mangle 16 for at nå de 270, det kræver, for at han kan sikre sig embedet.

De resterende 16 valgmænd kan Joe Biden lige akkurat få, hvis han formår at vinde i delstaterne Nevada og Wisconsin, der har henholdsvis 6 og 10 valgmænd.

I begge delstater fører Joe Biden snævert.

I Wisconsin er 95 procent af stemmerne talt op, og af dem er 49,6 procent gået til demokraten. 48,9 procent er gået til Donald Trump.

I Nevada er kun 67 procent af stemmerne talt op onsdag eftermiddag dansk tid. Af dem har Joe Biden fået 49,2 procent, og Donald Trump har fået 48,6 procent.

Og mens 95 procent af stemmerne er talt op i Wisconsin, er det stadig kun 67 procent af stemmerne, der er talt op i Nevada.

I Nevada er optællingen af stemmer blevet indstillet indtil torsdag morgen lokal tid (torsdag eftermiddag dansk tid), oplyser delstatens indenrigsministerium på Twitter.

Afgivelsen af brev- og forhåndsstemmer har været usædvanligt høj på grund af coronapandemien, hvilket forsinker optællingen i forhold til tidligere valg.