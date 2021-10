Joe Biden slår fast: Vi er klar til at forsvare Taiwan

- Ja, det er vi forpligtet til, siger Biden torsdag aften adspurgt om emnet under et tv-interview med den amerikanske tv-station CNN.

- Vi kommer ikke til at ændre holdning i forhold til vores standpunkt, tilføjer præsidenten ifølge nyhedsbureauet dpa.

Forholdet mellem Taiwan og Kina er særdeles højspændt. Tidligere på måneden betegnede den taiwanske forsvarsminister, Chiu Kuo-cheng, forholdet til Kina som værende det værste i over 40 år.

Kina anser Taiwan for at være landets eget territorie.

Taiwan mener selv, at det er et uafhængigt land og har understreget, at det til enhver tid vil forsvare sine friheder og sit demokrati.

Bidens kommentar torsdag aften er hurtigt blevet fulgt op af en uddybende kommentar fra en talsmand fra Det Hvide Hus. Talsmanden understreger, at der ikke er tale om en ændring af USA's udenrigspolitik.

- USA's forsvarsaftale med Taiwan læner sig op ad loven om vores forhold til Taiwan. Vi kommer til at leve op til vores forpligtelse, vi vil fortsætte med at støtte Taiwans selvforsvar, og vi vil være imod enhver egenrådig handling for at ændre den nuværende status, siger talspersonen.

Bidens melding bliver taget godt imod i Taiwan.

- Den amerikanske regering har gennem reel handling understreget sin urokkelige støtte til Taiwan, siger Xavier Chang, talsmand for det taiwanske præsidentkontor, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kina advarer til gengæld USA mod at blande sig i forhold til Taiwan.

Wang Wenbin, der er talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, siger, at USA "bør handle og tale forsigtigt i forhold til Taiwan-situationen".