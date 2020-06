Ifølge flere medier brugte politiet tåregas og gummikugler mod fredelige demonstranter for at tvinge dem væk fra området omkring den kirke i nærheden af Det Hvide Hus, hvor Donald Trump senere lod sig fotografere med en bibel i hånden.

Artiklen: Joe Biden revser Trump for militærbrug forud for bibelbillede

Joe Biden revser Trump for militærbrug forud for bibelbillede

Trump gav angiveligt tilladelse til at bruge tåregas og gummikugler, så han kunne få taget et billede.

Præsident Donald Trump bruger det amerikanske militær mod det amerikanske folk.

Det siger demokraten Joe Biden, der med al sandsynlighed bliver Trumps modstander ved præsidentvalget i november, mandag aften lokal.

Udtalelsen kommer, efter at Trump på et pressemøde tidligere mandag sagde, at han er klar til at mobilisere hæren for at stoppe de voldsomme protester, der finder sted på tværs af USA i kølvandet på en sort mands død i politiets varetægt.

- Han (Donald Trump, red.) brugte tåregas mod fredelige demonstranter og affyrede gummikugler - for et billede, skriver Joe Biden på Twitter.

- For vores børns skyld og for vores lands sjæl er vi nødt til at besejre ham. Men jeg mener det, når jeg siger dette: Vi kan kun gøre det i fællesskab, tilføjer Biden.

Efter sit pressemøde mandag gik Donald Trump til fods fra Det Hvide Hus til den brandbeskadigede kirke St. John's Episcopal Church i Washington D.C., hvor han poserede med en bibel i hånden for fotograferne.

Flere amerikanske medier skriver, at politiet brugte tåregas og gummikugler mod fredelige demonstranter for at tvinge dem væk fra området omkring kirken inden præsidentens ankomst.

Også senator fra Californien Kamala Harris, der tidligere var med i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat, kritiserer Trumps reaktion på den sorte amerikaner George Floyds død.

- Han forstår ikke at tage hånd om situationen, fordi han mangler evnen til at forstå smerte og lidelse, siger hun ifølge CNN.

- Lige nu er USA råt. Landets sår er blotlagte. Og i stedet for at have en præsident, som forstår det, og som har empati og løfter humøret og anerkender smerten, så har vi en person, som vælger at holde biblen op som en rekvisit til sin egen politiske dagsorden.

Også tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton kritiserer Trumps magtanvendelse.

- I aften brugte USA's præsident det amerikanske militær til at skyde gummikugler og tåregas mod fredelige demonstranter. Alt sammen for et billede, skriver Clinton på Twitter.

Over store dele af USA er fredelige protester i dagtimerne blevet fulgt af natlige ildspåsættelser, plyndringer og sammenstød mellem politi og demonstranter.

Demonstranterne protesterer mod racisme og politivold i kølvandet på George Floyds død.