Joe Biden nominerer pensioneret general som forsvarsminister

- Gennem hele sin dedikerede karriere - og i de mange timer, vi har tilbragt sammen i Situationsrummet i Det Hvide Hus og med vores udsendte styrker - har general Austin udvist eksemplarisk lederskab, karakter og styring, siger Biden i en erklæring.

- Han er ekstremt kvalificeret til at håndtere de udfordringer og kriser, som vi står over for i øjeblikket.

Situationsrummet er et stort lokale i kælderen af Det Hvide Hus. Det benyttes typisk af præsidenten som en slags kommandocentral i forbindelse med indenlandske eller udenlandske kriser.

Nomineringen kommer ikke som den store overraskelse. Mandag oplyste flere kilder med kendskab til Joe Bidens overvejelser således til mediet Politico, at Austin var udset til posten som forsvarsminister.

Austins nominering forventes ifølge Politico at blive mødt med kritik af flere progressive grupper. Hans nuværende bestyrelsesposter i flere virksomheder ventes at kunne skabe interessekonflikter.

Han sidder blandt andet i bestyrelsen hos våbenproducenten Raytheon Technologies.

Lloyd Austin stod i spidsen for den amerikanske forsvarskommando under præsident Barack Obama. Han har brug for at få en dispensation af Kongressen, da det er mindre end syv år siden, at han gjorde tjeneste.