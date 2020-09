Joe Biden indsamler historisk beløb i kampagnebidrag

Det er sket på trods af, at Biden har været nødt til at indsamle de fleste af pengene over nettet på grund af coronapandemien.

Bidens kampagnestab oplyser, at over halvdelen af pengene er blevet doneret af "små" donorer.

- Det tal blæser mig helt omkuld, siger den 77-årige præsidentkandidat ifølge AFP i en meddelelse, hvor han takker sine tilhængere.

- Mere end 205 millioner dollar (omkring 1,2 milliarder kroner, red.) eller 57 procent af de penge, vi har indsamlet, kommer fra onlinedonationer, fra folk som dig, der har bidraget med fem, ti eller tyve dollar ad gangen, siger Biden.

Den tidligere rekord for indsamlede kampagnedonationer på en måned blev sat i 2008 af USA's tidligere præsident, Barack Obama.

Dengang indsamlede Obama omkring 1,2 milliarder kroner i september måned.

Præsident Donald Trumps valgkampagne har stadig flere penge liggende på kistebunden af de to, men Joe Biden har indsamlet stadigt større summer de seneste måneder.

- Vi er nødt til at fortsætte med at slå rekorder, hvis vi skal have en chance for at vinde det her (præsidentvalget, red.), siger Biden.

- Trumps pengemaskine består stadig, og den bliver støttet af udefrakommende mørke kræfter og ikke af græsrodsdonorer ligesom alle jer.

Donald Trumps valgkampagne indsamlede i juli cirka 120 millioner kroner mere end Joe Bidens. Trumps kampagne har ifølge CNN endnu ikke frigivet tallene for august.