Tirsdag offentliggjorde Joe Biden valget af sin vicepræsidentkandidat, Kamala Harris, som han kalder "intelligent og hårdfør". Her ses de to sammen efter en demokratisk tv-debat i Houston, Texas, sidste år.

Joe Biden har valgt den hårdføre Harris

Joe Biden har brug for en vicepræsident, der er intelligent og hårdfør og klar til at lede USA gennem kriser. Derfor ønsker han Kamala Harris ved sin side.

Biden kaldte 55-årige Harris, en tidligere rival under primærvalgkampen, for den bedst rustede person til at hjælpe ham med at slå præsident Donald Trump og lede landet gennem coronapandemien, den økonomiske nedtur og raceopdelingen.

