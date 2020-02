Joe Biden har ryggen mod muren i New Hampshire

Primærvalget i New Hampshire har historisk set haft stor betydning for, hvem der ender som det endelige bud på en demokratisk præsidentkandidat.

Præsidentvalgkampen i USA er et langt og hårdt udskillelsesløb, og demokraternes skal finde ud af, hvem der skal være deres kandidat til at udfordre den siddende præsident, Donald Trump, i november.

- Historikken viser, at man mindst skal være blevet nummer to i staten. Historisk set er der ingenting, der taler for, at man kan komme igen efter et dårligt resultat i New Hampshire, siger chefredaktør på kongressen.com Anders Agner Pedersen.

En af dem, der står til et dårligt resultat ifølge meningsmålingerne, er den tidligere vicepræsident Joe Biden, som havde et skuffende valg i Iowa.

- Joe Biden skal på en eller anden måde halte videre til de næste primærvalg. Måske kan han begynde at se det smuldre, siger lektor Niels Bjerre-Poulsen fra Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

Han bakkes op af Anders Agner Pedersen, som påpeger, at Joe Biden virkelig skal satse på at vinde de næste to primærvalg, hvis han skal holde sig inde i kampen som præsidentkandidat.

Favoritten i New Hampshire er 78-årige Bernie Sanders, som i øjeblikket fører meningsmålingerne i den lille stat.

Men 38-årige Pete Buttigieg, der er tidligere borgmester i South Bend i Indiana og krigsveteran, har siden sin overraskende succes i Iowa halet ind på Sanders.

- Mange i det demokratiske parti er nervøse for, om Bernie Sanders bliver deres kandidat, fordi han ligger for langt til venstre. Hvis Sanders vinder i New Hampshire, så bliver han måske svær at stoppe, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Bernie Sanders tilhører den mere venstreorienteret del af demokraterne, mens Pete Buttigieg repræsenterer de moderate. Hvis tirsdagens resultat fortsat er tæt, bidrager det til yderligere splittelse i partiet, og der er dermed ingen, der kan kalde sig klar favorit, påpeger Anders Agner Pedersen.

- Hvis vi får et halvmudret billede uden en klar sejr til nogen, så ruller bolden videre til de næste primærvalg. Så kan det være, det er nogle helt andre kandidater, der klarer sig godt, fordi det er nogle andre vælgergrupper, siger han.