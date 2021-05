Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez beskyldte i april præsident Joe Biden for at "opretholde Trump-administrationens fremmedhadske og racistiske politik", fordi Biden trods løfter om det modsatte ikke ændrede på sin forgængers flygtningekvote på 15.000. Mandag hævede Biden loftet til 62.500. (Arkivfoto)

Joe Biden firdobler Trumps flygtningekvote

Kritikken fra Ocasio-Cortez, der sidder i Repræsentanternes Hus, skyldtes, at Biden kort efter sin tiltrædelse i januar fremsatte et løfte om at hæve antallet af flygtninge, som får lov til at komme ind i USA, fra Trumps 15.000 til over 60.000.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her