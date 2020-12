Joe Biden bliver vaccineret mod covid-19 i næste uge

USA's kommende præsident, 78-årige Joe Biden, ventes at få sin første dosis af en covid - 19 - vaccine i begyndelsen af næste uge, og han planlægger at lade sig vaccinere offentligt.

- Jeg ønsker ikke at blive rykket frem i køen, men jeg ønsker at demonstrere over for den amerikanske befolkning, at den er sikker at tage, siger Joe Biden om vaccinationen ifølge CNN.

Samtidig oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters, at vicepræsident Mike Pence vil blive vaccineret fredag.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, gav fredag grønt lys for nødbrug af en vaccine mod covid-19 udviklet af det amerikanske Pfizer sammen med det tyske Biontech.

Mandag blev en sygeplejerske fra et hospital i New York City vaccineret som den første person i USA med den nye vaccine.

Inden udgangen af denne uge ventes USA at modtage yderligere 2,9 millioner doser af vaccinen. For at virke optimalt kræves to indsprøjtninger med vaccinen.