Joe Biden bliver taget i ed af en mand han ikke kan lide

Der kommer måske en dag, hvor højesteretsdommer John Roberts skal tage en ny præsident i ed, som ikke er modstander af ham.

Men onsdag bliver ikke den dag.

For fjerde gang er manden, som bliver taget i ed som præsident i USA af Roberts, en mand, som ikke har lagt skjul på sin ringeagt for Højesterets chefdommer.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Denne gang er det demokraten Joe Biden, som var en af 22 senatorer, der stemte imod Roberts som Højesterets chefdommer i 2005.

Før Biden var det præsident Donald Trump. Han har kaldt Roberts en "skændsel", fordi Roberts var med til at sørge for, at Barack Obamas sundhedsreform ikke blev skrottet af højesteret.

Og før Trump var det Barack Obama, som stod over for Roberts, de to gange han blev taget i ed i 2009. Og heller ikke Obama var fan af Roberts.

Obama blev taget i ed to gange, fordi Roberts kludrede i ordene første gang. Derfor måtte Obama blive taget i ed igen dagen efter i Det Hvide Hus.

John Roberts blev nomineret til posten i Højesteret af tidligere præsident George W. Bush i 2005.

Roberts regnes som konservativ, men har flere gange vist, at han stemmer efter egen overbevisning og ikke på baggrund af holdninger om den siddende præsident.

Roberts er langtfra den eneste af højesteretsdommerne, som det nye makkerpar i Det Hvide Hus, Joe Biden og Kamala Harris, er modstandere af.

Biden, som var Senator i delstaten Delaware i over 35 år, har også stemt imod indsættelsen af to andre nuværende højesteretsdommere, Clarence Thomas og Samuel Alito.

Harris, Senator i Californien, har stemt imod tre højesteretsdommere nomineret af Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh og senest Amy Coney Barrett.

Det er første gang i USA's historie, at præsident og vicepræsident tilsammen har stemt imod størstedelen af højesterettens ni dommere.

Dommerne udpeges af præsidenten med godkendelse af Senatet. De sidder på livstid, men kan gå af efter eget ønske.

Højesteret har stor indflydelse i USA. Kommer en konkret lov eller dele af den for højesteret, kan den underkendes, hvis et flertal ser den som værende i strid med forfatningen.

Harris bliver taget i ed kort før Joe Biden. Ved hendes indtræden er det højesteretsdommer Sonia Sotomayor, som tager Harris i ed.

Sonia Sotomayor blev nomineret som højesteretsdommer af Barack Obama i 2009.