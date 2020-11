Joe Biden: Vi fører i nok stater til at vinde valget

- Det står klart, at vi fører i nok stater til at vinde præsidentvalget, siger den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden onsdag aften dansk tid i en tale fra sin hjemstat, Delaware.

Vinder han i de to stater, vil han ifølge AP's opgørelse have opnået de 270 valgmænd, det kræver for at blive valgt til USA's præsident.

Netop som Biden taler, opdaterer tv-stationen CNN sin prognose og erklærer, at Biden vinder Michigan, der har 16 valgmænd. CNN følger dog en anden opgørelsesmetode end AP og har derfor en opgørelse, der onsdag aften giver Biden lidt færre valgmænd end AP's opgørelse.

I Nevada, der stadig er ved at tælle stemmer, fører den 77-årige demokrat med 49,2 procent af stemmerne, mens Donald Trump har fået 48,6 procent - en fjerdedel af stemmerne i Nevada mangler dog stadig at blive talt op.

Desuden er Donald Trumps kampagnefolk gået til domstolene i både Wisconsin, Michigan og Pennsylvania for at udfordre optællingen af stemmer.

Donald Trump fører onsdag klokken 22.36 stadig i delstaterne Pennsylvania, North Carolina og Georgia.

Her er der henholdsvis 5,3 procentpoint, 1,4 procentpoint og 1,8 procentpoint.

I alle stater mangler der dog stadig at blive optalt stemmer, og især i Pennsylvania lader optællingen af brevstemmer vente på sig.

Pennsylvania har optalt 86 procent af stemmerne, North Carolina har optalt 94 procent af stemmerne, og Georgia har optalt 96 procent af stemmerne.

Hvis Donald Trump formår at holde fast i de stater, kræver det, at han også kan vinde over Joe Biden i Nevada, hvis han skal forblive USA's præsident.