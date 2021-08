Jobchef: Tyskland er ved at løbe tør for faglært arbejdskraft

Tyskland er i så stor bekneb for arbejdskraft, at der er behov for 400.000 faglærte eller uddannede immigranter om året.

- For mig handler det her ikke om asyl, men om målrettet immigration for at fylde hullerne på arbejdsmarkedet, siger Detlef Scheele i et interview med avisen Süddeutsche Zeitung.

Ifølge Scheele mangler der ledige hænder i stort set alle erhverv.

- Der vil opstå mangel på faglært arbejdskraft alle steder. Fra plejere til akademikere, siger han.

Eventuel modstand mod immigration for at løse problemet på arbejdsmarkedet er Detlef Scheele på forhånd afvisende overfor.

- Du kan stille dig op og sige: "Vi vil ikke have udlændinge". Men den går ikke. Faktum er, at Tyskland er ved at løbe tør for arbejdere, siger han.

Som følge af den demografiske udvikling i Tyskland vil antallet af potentielle arbejdere i den typisk arbejdsdygtige alder blive mindsket med næsten 150.000 personer i år ifølge Scheele.

- De kommende år bliver det langt mere dramatisk, siger han.

- Tyskland kan kun løse problemet ved at opkvalificere ufaglærte arbejdere og folk, som har mistet deres job på grund af indførelse af ny teknologi, eller ved at lade kvinder, der kun har deltidsansættelse, arbejde længere. Men frem for alt ved at sørge for at der kommer immigranter ind.

Ifølge Detlef Scheele er manglen på arbejdskraft så stort et problem, at det bliver et nøgletema for den regering, der kommer til i Tyskland efter valget til Forbundsdagen i september.