Jimmie Åkesson udvises af Tyrkiet efter aktion ved grænse

Det bekræfter det indvandrerkritiske parti.

- Vi kan bekræfte, at det land, som regeringen (i Sverige red.) ønsker at forhandle med og give flere penge, er et land, hvor man bliver anholdt, hvis man deler løbesedler ud, som staten ikke har godkendt.

Det siger SD's pressechef, Henrik Gustafsson, til svensk tv.

- Tyrkiet er en slyngelstat, som absolut ikke bør have indflydelse på europæisk migrationspolitik. Det er dårligt for både migranter og Europa, siger han.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte fredag i sidste uge, at Tyrkiet åbner sine grænse til Europa.

Det fik mange tusinde af de cirka fire millioner migranter og syriske flygtninge, der opholder sig i Tyrkiet, til at strømme til grænsen. Men her blev de stoppet af græsk politi.

Åkesson nåede onsdag frem til grænsen mod Grækenland. Der delte han sine løbesedler ud. I den korte tekst forklarede han, at Sverige allerede er fyldt op med indvandrere.

Åkesson fløj tidligere på eftermiddagen fra Istanbul til København.

Flere svenske politikere kritiserer Åkesson.

- Anders W. Jonsson er midlertidig leder for det borgerlige Centerpartiet. Han mener ikke, at Åkessons opførsel er "værdigt for en svensk partileder".

Kristdemokraternas leder, Ebba Busch Thor, er enig.

- En enlig svensk politiker, som stiller sig op og uddeler sedler ved grænsen, står sig temmelig skidt over for en person som Erdogan, som kynisk anvender udsatte mennesker som brikker i et spil og anvender sit militær til at presse asylsøgere mod grænsen.

- For min del er det en uansvarlig måde at anvende sin tid som beslutningstager, mener hun.