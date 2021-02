Jazzlegenden Chick Corea er død af kræft

Chick Corea nåede at skrive afskedsord til sine fans, hvor han opfordrer dem til at spille og have det sjovt.

En af jazzens største pianister Chick Corea er død af kræft i en alder af 79 år. Armando Anthony "Chick" Corea døde tirsdag.

Det fremgår af en erklæring på hans Facebook-side torsdag.

Chick Corea døde af en sjælden form for kræft, der først blev opdaget for nylig.

Jazzlegenden nåede at sammenfatte en besked til sine fans, før han døde:

- Jeg vil gerne takke alle på min rejse, som har hjulpet med at holde musikkens lys brændende. Det er mit håb, at alle, der har en forståelse for at spille, skrive, optræde og andet, vil gøre det. Hvis ikke for din egen skyld, så vores andres.

- Ikke kun fordi, at verden har brug for flere kunstnere, men også fordi, at det er rigtig sjovt.

- Og til alle mine musikervenner, som har været som familie for mig: Det har været en velsignelse og en ære at lære af jer og spille med jer, skriver han.

Pianisten og komponisten Chick Coreas karriere begyndte i begyndelsen af 1960'erne med lidt latinjazz og derefter som sidemand hos blandt andre Herbie Mann og Stan Getz.

I 1966 begyndte hans solokarriere som orkesterleder, og i 1967 indspillede han sit første jazzklassiker-album, "Now He Sings, Now He Sobs".

Herefter var vejen banet for en stor og lang karriere som jazzpianist.

Da han i 1968 afløste Herbie Hancock i navnkundige Miles Davis' kvintet, var det et karrierehop, men ikke uventet. Sammen med en anden indskifter i Davis' band, bassisten Dave Holland, var der lagt op til fri jazz - med og udenfor Miles Davis' kvintet.

Chick Corea blev herefter med den første sammensætning af sit band Return to Forever en af fusionsmusikkens populære skikkelser.

Det hele begyndte i Chelsea i delstaten Massachusetts i USA, hvor han blev født. Her satte hans far, der var jazzmusiker, fireårige Chick på klaverstolen, mens hjemmet fyldtes med musik af Lester Young og Charlie Parker.

Corea indspillede og optrådte i mange forskellige konstellationer.

I 2009 optrådte han solo på Det Kongelige Teater i København under jazzfestivalen.

Her hyggede han sig åbenlyst med publikum og delte rundhåndet ud af sit musikalske overskud. Det blev til jazz og klassisk - og et publikum, der kom på arbejde som kor. Femstemmigt ovenikøbet.

Chick Corea nåede i løbet af sine lange karriere at udgive langt over 100 albummer, og han modtog ikke mindre end 23 Grammy-priser.