Japanske par af samme køn vinder skelsættende sejr

En domstol i Japan har onsdag erklæret det for forfatningsstridigt ikke at anerkende ægteskab mellem personer af samme køn.

Domstolen afviste derimod et krav fra sagsøgerne, om at staten skulle kompensere dem økonomisk som anerkendelse af den smerte, de er blevet påført ved ikke at kunne gifte sig lovligt.

Men afgørelsen, om at det er forfatningsstridigt ikke at tillade dem at gifte sig, var den sejr, som sagsøgerne, deres advokater og aktivister havde håbet på som et skridt frem mod lighed for ægteskaber, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge den nuværende lovgivning kan ægtepar af samme køn ikke automatisk arve deres partner. Det gælder for eksempel en bolig, de har været sammen om. De har heller ingen forældrerettigheder til partneres eventuelle børn.

Selv om lokale myndigheder rundt om i landet udsteder partnerskabscertifikater, der gør det nemmere at leje et sted at bo eller at blive visiteret til et hospital, så har par af samme køn ikke de samme juridiske rettigheder som heteroseksuelle par.

- Jeg kunne ikke holde mine tårer tilbage, siger en mandlig sagsøger til journalister uden for retsbygningen i byen Sapporo ifølge AFP.

Tilsvarende sager er undervejs ved fire andre domstole i Japan, og onsdagens kendelse kan få indflydelse på udfaldet af disse sager ifølge Reuters.

Japan er det eneste land fra G7-gruppen, som ikke anerkender ægteskaber mellem personer af samme køn.