Japansk premierministerskift lægger op til politisk uro

Det er svært at forestille sig, at nogen kan gå ind og sikre landets stabilitet på samme måde, som han gjorde, vurderer korrespondent og foredragsholder Asger Røjle Christensen, der har beskæftiget sig med Japan i mere end 35 år.

Fredag morgen meldte den længst siddende premierminister i Japans historie ud, at et dårligt helbred har tvunget ham til at trække sig.

- I første omgang bliver det en bitter - tror jeg - strid om, hvem aftageren bliver.

- Uanset hvem det bliver, er det tvivlsomt, om vedkommende vil have så bred opbakning og få, der vover at udfordre, siger han.

Japans premierminister, Shinzo Abe, træder tilbage efter næsten otte år på posten på grund af en tarmsygdom, som har plaget ham i mange år.

- Han har formået at skabe en stabilitet, som man ikke har set i efterkrigstiden.

- Man kan godt frygte, at Japan mere eller mindre vil komme tilbage til den situation, man havde før Shinzo Abe, hvor der var stor politisk ustabilitet, og man skiftede premierminister nogle gange en gang om året, siger Asger Røjle Christensen.

Shinzo Abe er i høj grad kendt for at have sat sit aftryk på japansk udenrigspolitik.

- Han har haft det som politik at markere sig internationalt. Han har rejst meget mere end nogen som helst anden premierminister har gjort, siger Asger Røjle Christensen.

Ifølge korrespondenten har den afgående premierminister haft for øje at skabe en modvægt til Kina, der i de seneste år har spillet en voksende rolle militært og økonomisk.

Ifølge Asger Røjle Christensen tager landet afsked med en udpræget pragmatiker.

- Han er indstillet på at lave nogle kompromisser og nogle gange sige noget helt andet, end han mener.

- Nogle i Vesten ville jo synes, at det er pinligt, men i Japan bliver det opfattet som - hvis det er nødvendigt for at gøre sit arbejde - godt, siger han.